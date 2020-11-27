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Espreso.tvОбществоЧтобы остановить пандемию коронавируса, нужно вакцинировать 60-70% населения Земли, - ВОЗ

Чтобы остановить пандемию коронавируса, нужно вакцинировать 60-70% населения Земли, - ВОЗ

Вакцинация 60-70% людей позволит разорвать массовое заражение коронавирусом

Об этом заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен, передает РБК-Украина со ссылкой на kurier.at.

"Около 60-70% населения должны иметь иммунитет или быть вакцинированы, чтобы прервать цепочки. В этой ситуации необходимо учитывать способность вакцин предотвращать передачу инфекции", - заявила О'Брайен.

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