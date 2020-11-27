Будем делать все, чтобы пробиться в плей-офф, - тренер "Зари" о планах в Лиге Европы
Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".
По словам Скрипника, команда работает над надежной игрой в обороне.
"Конечно, удаление сыграло свою роль. Соперник начал рисковать, открывались зоны. Логическая победа для нас. Мы рады этому, но хотелось бы раньше сыграть такую игру. Комплимент ребятам. После первых трех игр в Лиге Европы нас критиковали за игру в обороне. Мы пытаемся это все улучшать. Сегодня было видно, что мы не просто так бегали на тренировках. Будем бороться и делать все, что от нас зависит, чтобы пробиться в плей-офф. Но в футболе ты можешь планировать, но покажут только игры ", - сказал Виктор Скрипник.
После 4-го тура "Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчку в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. В английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.
- 26 ноября во 4-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" разгромила афинский АЕК со счетом 0: 3 .
- В другом матче английский "Лестер" сыграл вничью с португальской "Брагой" .
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