Будем делать все, чтобы пробиться в плей-офф, - тренер "Зари" о планах в Лиге Европы

27 ноября, 2020, 13:39

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник считает, что тяжелая работа игроков принесла результат в матче против греческого АЕК

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По словам Скрипника, команда работает над надежной игрой в обороне.

"Конечно, удаление сыграло свою роль. Соперник начал рисковать, открывались зоны. Логическая победа для нас. Мы рады этому, но хотелось бы раньше сыграть такую игру. Комплимент ребятам. После первых трех игр в Лиге Европы нас критиковали за игру в обороне. Мы пытаемся это все улучшать. Сегодня было видно, что мы не просто так бегали на тренировках. Будем бороться и делать все, что от нас зависит, чтобы пробиться в плей-офф. Но в футболе ты можешь планировать, но покажут только игры ", - сказал Виктор Скрипник.

После 4-го тура "Заря" и АЕК имеют по 3 балла и делят третью-четвертую строчку в группе G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 7 очков, занимает второе место. В английского "Лестера" 10 пунктов и первая ступень - клуб уже гарантировал себе место в плей-офф.