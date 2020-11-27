Будем давить, чтобы провести бой за титул чемпиона мира, - промоутер Усика

27 ноября, 2020, 16:35

Украинский боксер Александр Усик рассчитывает провести бой за титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе

Об этом заявил промоутер тяжеловеса Александр Красюк, сообщает Sky Sports.

По его словам, Усик рассчитывает поспорить за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), на который он является обязательным претендентом.

"Хочу дать всем понять, что мы будем давить и делать все возможное, чтобы статус обязательного претендента Усика привел к бою. Нужно только узнать результат боя Джошуа - Пулев", - сказал Красюк.

Сейчас поясом WBO владеет Джошуа, который 12-го декабря должен выйти в ринг против Пулева.

5 ноября стало известно, что соперником Александра Усика в поединке за титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе может стать победитель боя между британцами Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом.

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