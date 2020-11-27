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Espreso.tvСпортБудем давить, чтобы провести бой за титул чемпиона мира, - промоутер Усика

Будем давить, чтобы провести бой за титул чемпиона мира, - промоутер Усика


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик рассчитывает провести бой за титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе

Об этом заявил промоутер тяжеловеса Александр Красюк, сообщает Sky Sports.

По его словам, Усик рассчитывает поспорить за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), на который он является обязательным претендентом.

"Хочу дать всем понять, что мы будем давить и делать все возможное, чтобы статус обязательного претендента Усика привел к бою. Нужно только узнать результат боя Джошуа - Пулев", - сказал Красюк.

Сейчас поясом WBO владеет Джошуа, который 12-го декабря должен выйти в ринг против Пулева.

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