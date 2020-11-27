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Espreso.tvОбществоБольной COVID-19 депутат пришел на заседание Киевского облсовета: дрались без масок

Больной COVID-19 депутат пришел на заседание Киевского облсовета: дрались без масок

27 ноября в Киевском областном совете произошла драка из-за депутата от "Батькивщины", который пришел на заседание с диагнозом COVID-19

Об этом сообщают Буквы.

Больным депутатом облсовета оказался Руслан Браславский. Из-за его присутствия депутаты устроили драку

Отмечается, что участники потасовки от партий дрались без масок. Также на заседании Киевского облсовета присутствовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, который тоже не надел защитную маску.

Фото - "Буквы":

На видео из помещения облсовета полиция выгоняет депутата, больного коронавирусом.

Фото - "Буквы":

Видео: Галина Нагорная / Facebook:

 

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