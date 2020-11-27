Антирекорд COVID-19 в Киеве: за сутки обнаружили 1520 новых случаев заражения

27 ноября, 2020, 12:50

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1520 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"26 случаев - летальные. Всего от вируса умерли 1253 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 65 539. Заболели: 869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет, 607 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет, 22 девочки от 7 до 17 лет и 22 мальчика от 25 дней до 17 лет ", - написал Кличко.

Заболели в том числе и 56 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов от начала пандемии - 121 человек. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 375 человек. Всего коронавирус преодолели 22 317 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 250. В Соломенском - 206 и в Днепровском районе - 200 случаев.

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