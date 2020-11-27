$4 тыс. за закрытие производства о похищении человека: ГБР завершило расследование в отношении прокурора Одесской области

27 ноября, 2020, 21:04

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении прокурора одной из местных прокуратур Одесской области за закрытие производства о похищении человека

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении прокурора одной из местных прокуратур Одесской области за совершение, просьбу и получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 368 УК Украины) ", - говорится в сообщении.

Так, досудебным расследованием установлено, что прокурор одной из местных прокуратур Одесской области попросил и получил от местного жителя неправомерную выгоду в сумме $4 тыс. за непривлечение его к уголовной ответственности в уголовном производстве, то есть несообщение о подозрении и дальнейшее закрытие этого производства.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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