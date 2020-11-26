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Espreso.tvОбществоЗеленский инициировал присвоение гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву звание Героя Украины посмертно

Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву звание Героя Украины посмертно


фото: president.gov.ua
Генеральному директору ГП "Конструкторское бюро" Южное "им. М. К. Янгеля "Александру Дегтяреву могут присвоить звание Героя Украины посмертно

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

"Это был большой украинский конструктор, ученый. Он многое сделал. Был директором КБ "Южное" много лет, начинал с инженера. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.

Глава государства инициировал присвоение Дегтярев звание Героя Украины посмертно.

"Я думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем мире", - сказал президент.

Он отметил, что приобретения таких людей, как Дегтярев, остается в истории.

  • Напомним, что 24 ноября коронавирус унес жизни генерального директора КБ "Южное" Александра Дегтярева.

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