Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса во время карантина

26 ноября, 2020, 17:15

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В ВР зарегистрировали законопроект №4429 "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2".

Инициатором проекта закона является президент Украины Владимир Зеленский. Текста документа на сайте Верховной Рады пока нет.

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