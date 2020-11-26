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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса во время карантина

Зеленский внес в Раду законопроект о поддержке бизнеса во время карантина


фото: reuters
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о поддержке украинского бизнеса во время карантина

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В ВР зарегистрировали законопроект №4429 "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Co V-2".

Инициатором проекта закона является президент Украины Владимир Зеленский. Текста документа на сайте Верховной Рады пока нет.

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