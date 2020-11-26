Юрист обвинил врачей в смерти Марадоны

26 ноября, 2020, 16:32

Юрист Матиас Морли обвинил врачей в смерти знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны

Об этом сообщает Infobae.

По словам Морли, ранее сотрудничавшего с Марадоной, врачи должны были следить за его клиентом.

"Как объяснить, что в течение двенадцати часов мой друг не получал внимания и оставался без присмотра со стороны медицинского персонала, который должен был этим заниматься. Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я попрошу расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без сожаления", - заявил Матиас Морли.

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60-летний Диего Марадона ушел из жизни в среду, 25 ноября, в 60-летнем возрасте. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызвавшая острый отек легких.

Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

На церемонии прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной в Буэнос-Айресе ожидается 1 млн человек.

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