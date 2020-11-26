Все должно решаться по спортивному принципу: футболист сборной Украины о техническом поражении от Швейцарии

26 ноября, 2020, 18:42

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко не согласен с решением УЕФА засчитать национальной команде техническое поражение за матч Лиги наций против Швейцарии

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Матвиенко убежден, что все должно решаться по спортивному принципу - на футбольном поле.

"Я думаю, что все должно быть по спортивному принципу. Только игра. А не то, что решается в кабинетах. Это несправедливо", - сказал Николай Матвиенко.

Напомним, 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины по футболу в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что команда не несет ответственности за техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций.

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко итальянец Андреа Малдера заявил, что наша команда не заслужила технического поражения от Швейцарии.

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