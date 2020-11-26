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Espreso.tvСпортВсе должно решаться по спортивному принципу: футболист сборной Украины о техническом поражении от Швейцарии

Все должно решаться по спортивному принципу: футболист сборной Украины о техническом поражении от Швейцарии


фото: Getty Images
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко не согласен с решением УЕФА засчитать национальной команде техническое поражение за матч Лиги наций против Швейцарии

Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

Матвиенко убежден, что все должно решаться по спортивному принципу - на футбольном поле.

"Я думаю, что все должно быть по спортивному принципу. Только игра. А не то, что решается в кабинетах. Это несправедливо", - сказал Николай Матвиенко.

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