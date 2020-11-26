Вблизи Канарских островов затонуло судно, которое перевозило мигрантов: по меньшей мере семь погибших
26 ноября, 2020, 10:27
Вблизи Канарских островов в результате аварии шлюпки, перевозившей африканских мигрантов, по меньшей мере семь человек утонуло
Об этом со ссылкой на местные спасательные службы сообщает Xinhua.
"Спасатели подтвердили, что спасли 28 человек и обнаружили 7 тел со шлюпки, что перевернулась всего в нескольких метрах от берега", - говорится в сообщении.
Однако операция еще продолжается, поскольку еще остается вероятность найти живых.
Трагедия произошла после того, как во вторник более 300 мигрантов на нескольких малых судах и шлюпках высадились на побережье Канарских островов, приплыв из Северной Африки.
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