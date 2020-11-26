В возрасте 86-ти лет скончался экс-глава Всемирного банка Вулфенсон

Об этом сообщает Reuters .

"Он был для меня героем, как и для многих. Джеймс изменил мир и Всемирный банк. Он стал буквально голосом бедных людей на нашей планете", - сказала действующая глава МВФ Кристалина Георгиева.

Вулфенсон, бывший партнер Salomon Brothers, был назначен президентом Всемирного банка развития тогдашним президентом США Биллом Клинтоном и возглавлял этот банк с июня 1995 года по май 2005 года. Родился в Австралии, он стал гражданином США в 1980 году.

В 1996 году Вулфенсоном вместе с Международным валютным фондом была начата программа для бедных стран, которые имели значительные долги. Благодаря этому долги удалось уменьшить более чем на $ 53 млрд для 27 стран мира.

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