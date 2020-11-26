В сельсовете в Запорожской области пройдет третий тур выборов: за кандидатов проголосовало одинаковое количество людей
Об этом сообщает издание "Пологовскиео вести".
В сельсовете должно быть 22 депутата. Жители уже выбрали 21, но в последнем случае не могут определиться.
За место борются работница агрофирмы Светлана Кутащук и учитель Виталий Спудка.
В первом туре 25 октября за них отдали по 33 голоса. 22 ноября за каждого из кандидатов отдали по 56 голосов.
Согласно Избирательному кодексу в такой ситуации территориальная избирательная комиссия принимает решение о признании выборов депутата такими, которые не состоялись, и соответственно назначает повторные выборы.
Повторный третий тур назначили на 6 декабря.
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