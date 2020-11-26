В "Борисполе" поймали контрабандистов, которые пытались ввезти в Украину бриллианты на 15 млн грн в трусах
26 ноября, 2020, 13:06
26 ноября пограничники задержали двух граждан, которые пытались ввезти в Украину почти 40 граммов бриллиантов разного веса, огранки и формы общей стоимостью более 15 млн грн
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что работники Госпогранслужбы обнаружили двух граждан Украины - 50-летнего человек и 43-летнюю женщину, которые прилетели рейсом из Стамбула а пытались незаконно провезти в страну бриллианты.
"Находчивые украинцы, чтобы скрыто переместить стоящее камни через границу, спрятали его в нижнем белье. Всего пограничники вместе с таможенниками нашли почти 40 граммов бриллиантов разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках. Сумма оценки" камешков "может достигать 15 млн грн ", - отметили в ГПСУ.
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