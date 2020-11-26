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Espreso.tvМирВ Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6

В Папуа-Новой Гвинее произошло мощное землетрясение магнитудой 5,6


фото: reuters
На острове Новая Гвинея в 330 км к юго-западу от города Лаэ (Папуа-Новая Гвинея) произошло сильное землетрясение магнитудой 5,6

Об этом передает " Интерфакс-Украина ".

"По данным оперативной обработки Алтае-Саянской филиала, эпицентр зафиксированного в 05.48 в четверг землетрясения имел координаты 4,71 градуса южной широты и 144,78 градуса восточной долготы", - говорится в сообщении.

Сейсмоподия в эпицентре по интенсивности сотрясений оценивается как "очень сильная".

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