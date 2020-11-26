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Espreso.tvОбществоВ Окружном административном суде Киева зарегистрировали семь исков против Кабмина по карантину выходного дня

В Окружном административном суде Киева зарегистрировали семь исков против Кабмина по карантину выходного дня


фото: ti-ukraine
Окружной админсуд Киева зарегистрировал семь исков, в которых требуют отменить карантин выходного дня

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"С 12 ноября в суд поступило уже семь исков, в которых полностью или частично оспаривается постановление правительства об установлении дополнительных ограничений в выходные", - говорится в сообщении.

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За последние два дня подобные иски подали: Луцкий городской совет, КП "Тернопольская кинокомиссия" и Тернопольская областная общественная организация "Предприниматели Галичины". Ответчик - Кабмин.

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