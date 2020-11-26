В Москве прокурор требует 16 лет тюрьмы для украинского экс-футболиста Василенко, обвиняемого в шпионаже
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда.
Отмечается, что приговор гражданину Украины Василию Василенко, обвиняемому в РФ по подозрению в шпионаже, зачитают 7 декабря в 11:30.
53-летнему Василенко предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж).
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Мужчину задержали в октябре 2019 года. Сначала следствие инкриминировало украинцу совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226 УК РФ (незаконное перемещение через госграницу РФ опасных материалов, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей). При этом суть обвинения не разглашалась.
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