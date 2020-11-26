В Кыргызстане предложили лишить русский язык статуса официального
С соответствующим предложением выступил общественный деятель Садирдин Торалиев, сообщает 24.kg.
В Кыргызстане в рамках процесса доработки проекта конституционной реформы предложили отменить официальный статус русского языка, закрепленный в Конституции страны.
Торалиев призвал защитить киргизский язык, потому что молодежь постепенно перестает на нем говорить.
"Это, возможно, прозвучит радикально. Но мое предложение - оставить государственным языком только киргизский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть", - отметил он.
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