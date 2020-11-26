В Киеве в офисе госорганизации СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности Украины выявила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в главном офисе одной из государственных организаций", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что арсенал хранится в подвальных помещениях учреждения, расположенного возле административных зданий органов центральной исполнительной власти. Во время обысков правоохранители идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.
Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещений и изъятие военных средств поражения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-