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Espreso.tvОбществоВ Киеве в офисе госорганизации СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами

В Киеве в офисе госорганизации СБУ обнаружила тайник с оружием и боеприпасами


фото: ssu.gov.ua
Сотрудники СБУ обнаружили в центре Киева тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой в главном офисе государственной организации

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины выявила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в главном офисе одной из государственных организаций", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что арсенал хранится в подвальных помещениях учреждения, расположенного возле административных зданий органов центральной исполнительной власти. Во время обысков правоохранители идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещений и изъятие военных средств поражения.

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