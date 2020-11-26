В Киеве с 27 ноября ограничат движение на эстакаде Южного моста

26 ноября, 2020, 17:35

В Киеве на эстакаде Южного моста с 23:00 27 ноября до 6:00 2 декабря ограничат движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"С 23:00 27 ноября по 6:00 2 декабря на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на эстакаде моста продолжат постепенные противоаварийные работы на деформационных швах. Ремонтные работы будут выполняться в направлении правого берега.

При этом отмечается, что ремонтные работы будут выполняться без полного перекрытия движения, оно будет частично ограничено.

"Основные работы планируют выполнить в выходные", - говорится в сообщении.

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