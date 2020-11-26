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Espreso.tvОбществоВ Киеве неизвестные обокрали храм Святого Михаила в Александровской больнице

В Киеве неизвестные обокрали храм Святого Михаила в Александровской больнице


фото: wikipedia
В Киеве на улице Шелковичная, 39/1 неизвестные обокрали храм

Об этом сообщили Вартови.Еспресо .

"Ночью неизвестные залезли через окно в храм Святого Михаила, на улице Шелковичная, 39/1.
Что именно украли пока неизвестно ", - говорится в сообщении.

Сейчас личности грабителей устанавливаются.

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