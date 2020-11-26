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Espreso.tvОбществоВ Коцюбинском на Киевщине неизвестные ворвались на заседание ТИК при подсчете голосов после перевыборов, - полиция

В Коцюбинском на Киевщине неизвестные ворвались на заседание ТИК при подсчете голосов после перевыборов, - полиция


фото: npu.gov.ua
Члены комиссии вызвали полицию, которая задержала неизвестных. Выяснилось, что один из задержанных - представитель политсилы, а остальные - нанятые им работники охранной фирмы

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"В поселке Коцюбинское неизвестные лица в черной одежде и в темных очках ворвались на избирательный участок во время пересчета голосов результатов выборов в органы местного самоуправления. Неизвестные люди стали блокировать работу членов комиссии и между ними возникла потасовка. Работники полиции мгновенно прибыли на место происшествия, где задержали пятерых правонарушителей в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что нарушителями оказались один представитель политической силы и 4 работника охранной фирмы.

Как пояснил представитель партии, таким образом он хотел принять участие в пересчете голосов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Коцюбинском по решению суда был назначен пересчет голосов на пяти участках: №№ 321315, 321316, 321317, 321318 и 321319. Иск был подан от имени Ольги Матюшиной - кандидата на должность поселкового головы от партии "УДАР", которого поддержали также ВО "Свобода" и "Голос".

В этот момент кандидат от политсилы и ворвался в ТИК с 4 охранниками.

Видео - активистка движения "Честно" Ирина Латыш.

На видео видно, что мужчины, которые ворвались в ТИК при подсчете, закрывали лица темными очками и балаклавами.

"Какой-то лютый трэш происходит в ТИК. В цивилизованных странах такое называют силовым захватом, а у нас это оказывается "коммуникация". Ни слова ни полслова - и вот трое неизвестных "из ларца" уже в помещении, где на столах разложены бюллетени и идет процесс пересчета голосов согласно решению суда", - прокомментировала Латыш.

В то же время, сам человек, который привел охранников на ТВК объяснил свои действия в Facebook. Владимир Туринский оказался уполономоченым лицом той же партии, что и кандидат на должность поселкового головы Коцюбинского, по иску которой суд и постановил произвести перерасчет.

Туринский заявил, что при пересчете голоса 25 ноября представители партии "Новые лица" ударили его в присутствии полиции, которая никак не отреагировала.

"Днем раньше журналистке Ольге Костышиной препятствовали в доступе в зал заседаний СТВК. Петр Пушанко применил физическое насилие и разбил ей телефон. Опять же - полиция "не обратила внимания". Учитывая вышеприведенные факты, считаю абсолютно приемлемым для самозащиты нанять специально обученных людей", - отметил мужчина.

Он заявил, что столкновение в помещении СТВК, где проводили пересчет голосов спровоцировал другой представитель партии "Новые лица" Богдан Слюсаренко.

 

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