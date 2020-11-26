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Espreso.tvОбществоВ Черниговской области разоблачили сеть из восьми нарколабораторий

В Черниговской области разоблачили сеть из восьми нарколабораторий


фото: old.gp.gov.ua
На Черниговщине разоблачили преступную группу, которая организовала изготовление и продажу наркотиков в особо крупных размерах

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачена организованная преступная группа, члены которой наладили канал сбыта наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, жители Черниговской области на протяжении длительного времени на территории нескольких областей Украины незаконно изготавливали, покупали, перевозили, хранили и сбывали наркотики.

"В ходе спецоперации проведено более 70 одновременных обысков в домовладениях и транспортных средствах на территории Черниговской области, во время которых обнаружены и изъяты особо опасные наркотические средства и психотропные вещества - "PVP", "метамфетамин", каннабис общей массой около 40 кг", - говорится в сообщении.

Также изъяты средства для осуществления непрерывной работы 8 нарколабораторий, а именно посуда, реактивы, прекурсоры для изготовления особо опасных психотропных веществ, более 50 специально приспособленных бочек.

Сейчас по результатам проведенных следственных действий задержаны три человека, решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

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Фото: old.gp.gov.ua

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