Украинские студенты запустили онлайн-ресторан памяти с блюдами, которые помогали выживать во время Голодомора

26 ноября, 2020, 23:05

Ко Дню памяти жертв Голодомора студенты Украинской академии лидерства запустили онлайн-ресторан памяти с блюдами из продуктов, которыми украинцы питались во время Голодомора 1932-33 годов

С проектом можно ознакомиться по ссылке.

В "меню" - травяники, выпеченные из натертой травы, затеруха из коры деревьев, хлеб из картофельных отходов, хлебцы из запеченной соломы, лепешка из коры дуба, корни камыша и лебеды и др.

Под описанием каждого блюда - кнопка "Узнать цену". Нажав ее, можно прочитать истории о выживании людей в условиях Голодомора с помощью растений, которые были доступны.

"Цена этого блюда - жизни тысяч людей, которым чудом удалось приберечь горсть зерна. Часто его выковыривали просто из нор грызунов, потому что за несколько колосков с поля могли расстрелять. Украинцы восставали против такого издевательства", - говорится в описании цены паляничек из картофельных отходов.

Кроме того, на сайте проекта можно посмотреть видео с историями свидетелей тех событий, которым удалось выжить.

Онлайн-ресторан является продолжением проекта Uncounted since 1932 (Несосчитанные с 1932 года) - в предыдущие 3 года студенты организовывали уличные поп-ап рестораны с блюдами времен Голодомора в 7 городах страны, а также в Израиле и Бельгии. Проект имеет целью распространение знаний о Голодоморе как геноциде украинцев.

Напомним, в Днепре к годовщине Голодомора открыли выставку о сопротивлении крестьянства советской власти в регионе.

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