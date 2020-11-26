 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинские студенты запустили онлайн-ресторан памяти с блюдами, которые помогали выживать во время Голодомора

Украинские студенты запустили онлайн-ресторан памяти с блюдами, которые помогали выживать во время Голодомора


фото: www.radiosvoboda.org
Ко Дню памяти жертв Голодомора студенты Украинской академии лидерства запустили онлайн-ресторан памяти с блюдами из продуктов, которыми украинцы питались во время Голодомора 1932-33 годов

С проектом можно ознакомиться по ссылке.

В "меню" - травяники, выпеченные из натертой травы, затеруха из коры деревьев, хлеб из картофельных отходов, хлебцы из запеченной соломы, лепешка из коры дуба, корни камыша и лебеды и др.

Под описанием каждого блюда - кнопка "Узнать цену". Нажав ее, можно прочитать истории о выживании людей в условиях Голодомора с помощью растений, которые были доступны.

"Цена этого блюда - жизни тысяч людей, которым чудом удалось приберечь горсть зерна. Часто его выковыривали просто из нор грызунов, потому что за несколько колосков с поля могли расстрелять. Украинцы восставали против такого издевательства", - говорится в описании цены паляничек из картофельных отходов.

Кроме того, на сайте проекта можно посмотреть видео с историями свидетелей тех событий, которым удалось выжить.

Онлайн-ресторан является продолжением проекта Uncounted since 1932 (Несосчитанные с 1932 года) - в предыдущие 3 года студенты организовывали уличные поп-ап рестораны с блюдами времен Голодомора в 7 городах страны, а также в Израиле и Бельгии. Проект имеет целью распространение знаний о Голодоморе как геноциде украинцев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

27 ноября, 2020 пятница

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать