Требование расследовать смерти и подготовка новых санкций: Европарламент принял резолюцию по Беларуси
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на сайт парламента.
Резолюцию поддержали 613 евродепутатов.
Они требуют быстрого и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.
Также в документе содержится призыв к Евросоюзу поддержать международное расследование преступлений власти Лукашенко против белорусов.
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Резолюция поддерживает решение о работе над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с Лукашенко, а также призывает к расширению списка людей и юрлиц по санкциям.
Документ призывает к полному замораживанию переводов средств ЕС для правительства и контролируемых властями Беларуси проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.
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