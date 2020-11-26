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Espreso.tvОбществоТребование расследовать смерти и подготовка новых санкций: Европарламент принял резолюцию по Беларуси

Требование расследовать смерти и подготовка новых санкций: Европарламент принял резолюцию по Беларуси

Европарламент утвердил новую резолюцию по поводу нарушения прав человека в Беларуси

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на сайт парламента.

Резолюцию поддержали 613 евродепутатов.

Они требуют быстрого и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

Также в документе содержится призыв к Евросоюзу поддержать международное расследование преступлений власти Лукашенко против белорусов.

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Резолюция поддерживает решение о работе над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с Лукашенко, а также призывает к расширению списка людей и юрлиц по санкциям.

Документ призывает к полному замораживанию переводов средств ЕС для правительства и контролируемых властями Беларуси проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.

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