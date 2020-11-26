Трамп помиловал своего экс-советника Флинна, которого подозревали в связях с Россией

26 ноября, 2020, 07:38

Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании своего экс-советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, которого подозревали в связях с Россией

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его замечательную семью, я знаю, что у вас теперь будет действительно фантастический День Благодарения! ", - написал Трамп.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving ! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

Флинн был одним из тех, кому предъявлены обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

Он дважды признавал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с бывшим российским послом Сергеем Кисляком в период перед инаугурацией Трампа.

Флинн был советником кампании Трампа во время выборов 2016 года. После победы на выборах Трамп назначил его на должность советника по национальной безопасности. Флинн ушел с должности в феврале 2017 года, после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса по контактам с тогдашним послом РФ.

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