Трамп помиловал своего экс-советника Флинна, которого подозревали в связях с Россией
Об этом Трамп написал в Twitter.
"Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его замечательную семью, я знаю, что у вас теперь будет действительно фантастический День Благодарения! ", - написал Трамп.
It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving !- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020
Флинн был одним из тех, кому предъявлены обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.
Он дважды признавал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с бывшим российским послом Сергеем Кисляком в период перед инаугурацией Трампа.
Флинн был советником кампании Трампа во время выборов 2016 года. После победы на выборах Трамп назначил его на должность советника по национальной безопасности. Флинн ушел с должности в феврале 2017 года, после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса по контактам с тогдашним послом РФ.
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