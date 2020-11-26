 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп помиловал своего экс-советника Флинна, которого подозревали в связях с Россией

Трамп помиловал своего экс-советника Флинна, которого подозревали в связях с Россией


фото: AP
Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании своего экс-советника по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, которого подозревали в связях с Россией

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его замечательную семью, я знаю, что у вас теперь будет действительно фантастический День Благодарения! ", - написал Трамп.

Флинн был одним из тех, кому предъявлены обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

Он дважды признавал себя виновным в даче ложных показаний ФБР о своих контактах с бывшим российским послом Сергеем Кисляком в период перед инаугурацией Трампа.

Флинн был советником кампании Трампа во время выборов 2016 года. После победы на выборах Трамп назначил его на должность советника по национальной безопасности. Флинн ушел с должности в феврале 2017 года, после того, как выяснилось, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса по контактам с тогдашним послом РФ.

Читайте также: Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с победой, несмотря на решение Трампа передать власть

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать