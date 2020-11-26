Синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках в ряде регионов

26 ноября, 2020, 16:54

В Украине 27 ноября температура воздуха прогреется от +2 до +13 °C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"27 ноября к Украине приблизится атмосферный фронт циклона Tanja, что приведет к осадкам в западной и северной частях, немного коснется Центра", - отметила пани Диденко.

Температура воздуха завтра несколько снизится и в течение дня составит +2...+7 °C.

А вот южная часть, наоборот, погреется - ожидается максимально +10...+13 °C.

В Киеве в пятницу будет облачно, прохладно, до +4 °C, может немного покапать дождь.

Наталья Диденко отметила, что синоптическая ситуация существенно ухудшится в воскресенье, ожидается дождь и мокрый снег.

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