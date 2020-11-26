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Espreso.tvОбществоСуд арестовал задержанных во время похищения цыганского барона в Харькове

Суд арестовал задержанных во время похищения цыганского барона в Харькове

Харьковский суд арестовал двух подозреваемых в похищении и требовании выкупа за харьковчанина, который является лидером цыганской общины

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Судьи Киевского районного суда двум подозреваемым избрали меру пресечения на 60 дней в виде содержания под стражей без права на внесение залога", - сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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