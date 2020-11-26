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Espreso.tvСпортСтало известно, как Марадона провел последние часы жизни

Стало известно, как Марадона провел последние часы жизни


фото: Getty Images
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона провел последние часы жизни в собственном доме в пригороде Буэнос-Айреса

Об этом сообщает аргентинское издание TN .

Диего Марадона ушел из жизни в среду, 25 ноября, в 60-летнем возрасте. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызвавшая острый отек легких.

По информации источника, последним, кто видел Марадону живым, был его племянник. Это было во вторник, 24 ноября, около 23:00. Футболист пожаловался ему, что плохо себя чувствует.

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На следующий день Марадона позавтракал утром и лег спать, однако неизвестно, кто видел его за трапезой.

Отмечается, что около 11:30 по местному времени в дом Марадоны прибыли его психолог и психиатр, которые первыми вошли в его комнату. Они обратились к Диего Марадоны, предполагая, что он спит, и вызвали в комнату его племянника и помощника. Вместе они попытались его разбудить, но не обнаружили признаков жизни и попросили медсестру провести реанимацию и сразу вызвали скорую помощь.

Марадана уже не дышал и его не удалось реанимировать врачам шести карет скорой помощи, прибывшие на вызов.

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