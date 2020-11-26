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Espreso.tvЭкономикаСлужебная проверка Укрзализныци выявила нарушения на 8,5 млн грн, материалы переданы в НАБУ

Служебная проверка Укрзализныци выявила нарушения на 8,5 млн грн, материалы переданы в НАБУ


фото: 5.ua
Служебная проверка филиалов "Юго-западная железная дорога" и "Энергосбыт", а также в департаменте электрификации и электроснабжения Укрзализныци выявила факты экономических правонарушений, нанесших ущерб компании на сумму более 8,5 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Согласно сообщению, сотрудники аппарата директора экономической и информационной безопасности Укрзализныци установили факты экономических правонарушений, которые нанесли компании ущерб на более 8,5 млн грн. Эти факты стали известны в результате служебной проверки регионального филиала "Юго-западная железная дорога", филиала "Энергосбыт" и департамента электрификации и электроснабжения Укрзализныци.

Так, служебная проверка этих филиалов установила факты самовольного, безучетного и незаконного подключения сторонних потребителей к электросети филиала "Энергосбыт", что и повлекло убытки компании.

По этим фактам к дисциплинарной ответственности было привлечено 18 работников, еще двух человек - к административной. К тому же, трем руководителям различных филиалов компании было сообщено о несоответствии занимаемым должностям.

В пресс-службе также отметили, что материалы служебной проверки компания передала в НАБУ.

Кроме этого, добавили в пресс-службе, на днях сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) при попытке получения взятки задержали работника филиала "Энергосбыт".

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