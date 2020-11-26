Шевченко отреагировал на техническое поражение сборной Украины от Швейцарии

26 ноября, 2020, 08:46

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что команда не несет ответственность за техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций

Об этом Шевченко написал в facebook.

Таким образом, главный тренер национальной команды отреагировал на решение УЕФА, который засчитал Украине техническое поражение в решающем матче Лиги наций против Швейцарии - 0: 3.

"Швейцария - Украина 3: 0. Я не буду комментировать решение УЕФА. Я лишь хочу поблагодарить тренерский штаб, медицинскому персоналу сборной, всем работникам ассоциации за проявленный высокий профессионализм. Я благодарю всех футболистов команды за то, что они, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства отдали все силы на поле и продолжали бороться. Также, я бесконечно благодарен нашим болельщикам за вашу поддержку и единство с командой в это трудное для всех время. Мы не несем ответственности за этот результат ", - написал Шевченко.

Напомним, 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины по футболу в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.

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