С 1 декабря украинцы смогут показывать в банках паспорта из приложения "Дия"
26 ноября, 2020, 08:15
Украинцы с 1 декабря смогут проводить кассовые операции в банках с помощью электронных документов в приложении "Дия"
Об этом заявили в Нацбанке .
Отмечается, что цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента.
"При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт", - сообщили в НБУ.
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