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Espreso.tvОбществоС 1 декабря украинцы смогут показывать в банках паспорта из приложения "Дия"

С 1 декабря украинцы смогут показывать в банках паспорта из приложения "Дия"

Украинцы с 1 декабря смогут проводить кассовые операции в банках с помощью электронных документов в приложении "Дия"

Об этом заявили в Нацбанке .

Отмечается, что цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента.

"При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт", - сообщили в НБУ.

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