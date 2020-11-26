С 1 декабря украинцы смогут показывать в банках паспорта из приложения "Дия"

26 ноября, 2020, 08:15

Украинцы с 1 декабря смогут проводить кассовые операции в банках с помощью электронных документов в приложении "Дия"

Об этом заявили в Нацбанке .

Отмечается, что цифрового паспорта будет достаточно для идентификации клиента.

"При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт", - сообщили в НБУ.