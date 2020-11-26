 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссия хочет субьективизуваты ОРДЛО, чтобы снизить роль Нормандской четверки, - Гармаш

Россия хочет субьективизуваты ОРДЛО, чтобы снизить роль Нормандской четверки, - Гармаш


фото: zn.ua
Представитель ОРДО в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия хочет, чтобы план по Донбассу шел от ОРДЛО, чтобы снизить роль Нормандской четверки

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .

"Мы хотим, чтобы Россия представила свой план, чтобы мы не обсуждали один план. Они обсуждают в том смысле, что он не соответствует Минским соглашениям. Пусть Россия представит свой план и берет ответственность за выполнение того плана, который будет наработан в результате компромисса этих двух планов. Если будет. Если это возможно ", - отметил Гармаш.

Он считает, что Россия не хочет брать на себя ответственность именно потому, что ее цель не решение конфликта, не то чтобы эти планы действовали и заработали, а именно, чтобы план шел от ОРДЛО.

Читайте также: "Достали даже Кравчука": Гармаш заявил об отказе РФ подать в ТКГ план урегулирования от своего имени

"То есть, Россия хочет субьективизуваты ОРДЛО. Для того, чтобы не просто уйти от ответственности за решения, которые будут приниматься на ТКГ, а чтобы снизить роль Нормандской четверки", - отметил Гармаш.

По его словам, сейчас можно увидеть, что позиция Германии, Франции и Украины фактически солидарна, а российский министр Лавров обвинил Германию, Францию в измене.

"То есть, Россия хочет, чтобы вопрос Донбасса решался на более комфортной для нее площадке. Чтобы это был именно площадка ТКГ, где есть ОРДЛО, но где нет Германии и Франции. А о роли ОБСЕ. К сожалению, это мое субъективное впечатление, я не могу сказать от всей делегации, но, к сожалению, ОБСЕ занимает неконструктивную позицию в этом вопросе. Потому что именно модератор и посредник в переговорах, которым является ОБСЕ, должно напоминать те и России, что она не посредник, как она всегда говорит . Что она участник конфликта, участник переговоров и должен нести ответственность за все договоренности. Мы не можем договариваться о чем-то с людьми, которых нет в ТКГ юридически. ОРДЛО не является стороной ТКГ ", - отметил Гармаш.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать