Россия хочет субьективизуваты ОРДЛО, чтобы снизить роль Нормандской четверки, - Гармаш

26 ноября, 2020, 14:04

Представитель ОРДО в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия хочет, чтобы план по Донбассу шел от ОРДЛО, чтобы снизить роль Нормандской четверки

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .

"Мы хотим, чтобы Россия представила свой план, чтобы мы не обсуждали один план. Они обсуждают в том смысле, что он не соответствует Минским соглашениям. Пусть Россия представит свой план и берет ответственность за выполнение того плана, который будет наработан в результате компромисса этих двух планов. Если будет. Если это возможно ", - отметил Гармаш.

Он считает, что Россия не хочет брать на себя ответственность именно потому, что ее цель не решение конфликта, не то чтобы эти планы действовали и заработали, а именно, чтобы план шел от ОРДЛО.

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"То есть, Россия хочет субьективизуваты ОРДЛО. Для того, чтобы не просто уйти от ответственности за решения, которые будут приниматься на ТКГ, а чтобы снизить роль Нормандской четверки", - отметил Гармаш.

По его словам, сейчас можно увидеть, что позиция Германии, Франции и Украины фактически солидарна, а российский министр Лавров обвинил Германию, Францию в измене.

"То есть, Россия хочет, чтобы вопрос Донбасса решался на более комфортной для нее площадке. Чтобы это был именно площадка ТКГ, где есть ОРДЛО, но где нет Германии и Франции. А о роли ОБСЕ. К сожалению, это мое субъективное впечатление, я не могу сказать от всей делегации, но, к сожалению, ОБСЕ занимает неконструктивную позицию в этом вопросе. Потому что именно модератор и посредник в переговорах, которым является ОБСЕ, должно напоминать те и России, что она не посредник, как она всегда говорит . Что она участник конфликта, участник переговоров и должен нести ответственность за все договоренности. Мы не можем договариваться о чем-то с людьми, которых нет в ТКГ юридически. ОРДЛО не является стороной ТКГ ", - отметил Гармаш.

Напомним, советник делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович заявил, что РФ пытается дезавуировать Нормандский формат и работу ТКГ.

Украина в ТКГ требует от РФ и ОБСЕ расследовать убийство украинского военного российским снайпером и наказать виновных.

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