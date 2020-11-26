 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаРабочая группа Рады согласовала возвращения ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков

Рабочая группа Рады согласовала возвращения ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков

Рабочая группа Верховной Рады согласовала возвращения уголовной ответственности за недостоверное декларирование и умышленное непредставление декларации

Об этом в Facebook написал голова Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"До сих пор нерешенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного Суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации ", - написал Разумков.

Председатель Совета выразил уверенность в том, что парламент "пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полной мере соответствии с законом и верховенства права".

Кроме того, добавил Разумков, парламент ждет от Кабинета министров подготовлен проект бюджета на 2021.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать