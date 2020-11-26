Рабочая группа Рады согласовала возвращения ответственности за недостоверное декларирование, - Разумков

26 ноября, 2020, 09:55

Рабочая группа Верховной Рады согласовала возвращения уголовной ответственности за недостоверное декларирование и умышленное непредставление декларации

Об этом в Facebook написал голова Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"До сих пор нерешенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного Суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации ", - написал Разумков.

Председатель Совета выразил уверенность в том, что парламент "пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полной мере соответствии с законом и верховенства права".

Кроме того, добавил Разумков, парламент ждет от Кабинета министров подготовлен проект бюджета на 2021.

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