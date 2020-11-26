"Из-за МВФ": Марченко рассказал, почему в бюджете сократили дефицит
26 ноября, 2020, 21:02
Правительство сократило дефицит в проекте госбюджета с 6 до 5,5% из-за переговоров с Международным валютным фондом
Об этом сказал на брифинге министр финансов Сергей Марченко, передает РБК-Украина.
"У нас были сложные переговоры с МВФ. В первую очередь потому, что надо было найти компромисс по расходам и дефициту. Мы согласовали параметры дефицита и были вынуждены принять ситуацию, при которой пришлось сокращать дефицит", - сказал Марченко.
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