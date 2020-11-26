"Иски, допросы и угрозы": председатель правления ПриватБанка заявил о давлении на руководство финучреждения

Об этом заявил председатель правления банка Петр Крумханзл в интервью "Зеркало недели".

"В последнее время начались физические угрозы", - сказал он.

По словам Крумханзла, руководство от национализации испытывает давление.

"Атаки идут в разных направлениях. Это угрозы, которые мы получаем в анонимных письмах и социальных сетях. Это судебные иски - их более 40 против меня лично и против членов правления. Это допросы и повестки", - сказал он.

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Крумханзл отметил, что на этой неделе банк получил повестки на допросы 15 сотрудников.

"Органы интересует, что банк делает сегодня, а не что происходило в банке несколько лет назад. Пока на допросы ходит только новый топ-менеджмент банка", - подчеркнул он.