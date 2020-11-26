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Espreso.tvСпорт"Тоттенхэм" разгромил "Лудогорец" в Лиге Европы

"Тоттенхэм" разгромил "Лудогорец" в Лиге Европы


фото: Getty Images
В 4-м туре группового этапа Лиги Европы английский "Тоттенхэм" разгромил болгарский "Лудогорец" со счетом 4:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Дважды забитыми мячами отметился бразильский форвард Карлос. По одному голу на счету Гарри Винкса и Лукаса Моури.

После 4-го тура лондонский "Тоттенхэм" занимает второе место в турнирной таблице группы J. Квартет возглавляет бельгийский "Антверпен" у которого 9 очков. На третьей позиции расположился австрийский ЛАСК, в активе которого 6 баллов. "Лудогорец" идет последним.

Лига Европы

4-й тур

26 ноября

Группа J

"Тоттенхэм" (Англия) - "Лудогорец" (Болгария) 4:0

Голы: Карлос, 16, 34, Винкс, 64, Лукас, 73

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