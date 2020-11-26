 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Решение, которое грозит распадом Европы": премьер Польши Моравецкий о новом распределении бюджета ЕС

"Решение, которое грозит распадом Европы": премьер Польши Моравецкий о новом распределении бюджета ЕС

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил об опасности распада Европы из-за механизма распределения бюджета Евросоюза

Об этом шла речь на пресс-конференции Моравецкого и премьера Венгрии Виктора Орбана в Будапеште, передает Укринформ.

"Сегодня мы стоим перед новым вызовом - совершенно новым механизмом, который... является политически мотивированным решением и может привести к разделению, а возможно, и к распаду ЕС", - заявил Моравецкий.

Он пояснил, что речь идет о принуждении к исполнению распоряжения, которое "касается так называемого верховенства права".

"Это очень опасно для единства всей Европы. Это - плохое решение, которое грозит распадом Европы", - добавил Моравецкий.

По его словам, Польша и Венгрия согласились с условиями европейского бюджета, но исполнение оказалось другим.

"На самом деле Немецкое председательство (в ЕС, - ред.) не выполнило июльских договоренностей", - заявил глава польского правительства.

По его убеждению, привязка верховенства права к выделению бюджета ЕС "сбивает с пути".

Он подчеркнул, что страны будут ветировать бюджет.

По мнению Орбана, попытки стран и европейских институтов совместить вопросы верховенства права и бюджета ЕС являются делом "идеологическим".

Главы правительств Венгрии и Польши приняли совместное заявление, в котором отмечается, что их страны не соглашаются на нынешние договоренности относительно привязки распределения бюджета Евросоюза к верховенству права.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать