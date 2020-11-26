"Решение, которое грозит распадом Европы": премьер Польши Моравецкий о новом распределении бюджета ЕС
Об этом шла речь на пресс-конференции Моравецкого и премьера Венгрии Виктора Орбана в Будапеште, передает Укринформ.
"Сегодня мы стоим перед новым вызовом - совершенно новым механизмом, который... является политически мотивированным решением и может привести к разделению, а возможно, и к распаду ЕС", - заявил Моравецкий.
Он пояснил, что речь идет о принуждении к исполнению распоряжения, которое "касается так называемого верховенства права".
"Это очень опасно для единства всей Европы. Это - плохое решение, которое грозит распадом Европы", - добавил Моравецкий.
По его словам, Польша и Венгрия согласились с условиями европейского бюджета, но исполнение оказалось другим.
"На самом деле Немецкое председательство (в ЕС, - ред.) не выполнило июльских договоренностей", - заявил глава польского правительства.
По его убеждению, привязка верховенства права к выделению бюджета ЕС "сбивает с пути".
Он подчеркнул, что страны будут ветировать бюджет.
По мнению Орбана, попытки стран и европейских институтов совместить вопросы верховенства права и бюджета ЕС являются делом "идеологическим".
Главы правительств Венгрии и Польши приняли совместное заявление, в котором отмечается, что их страны не соглашаются на нынешние договоренности относительно привязки распределения бюджета Евросоюза к верховенству права.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
-
20 ноября, 2020 Виталий Портников: Маркарова не спасёт Зеленского
Читайте также
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-