"Решение, которое грозит распадом Европы": премьер Польши Моравецкий о новом распределении бюджета ЕС

26 ноября, 2020, 22:35

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил об опасности распада Европы из-за механизма распределения бюджета Евросоюза

Об этом шла речь на пресс-конференции Моравецкого и премьера Венгрии Виктора Орбана в Будапеште, передает Укринформ.

"Сегодня мы стоим перед новым вызовом - совершенно новым механизмом, который... является политически мотивированным решением и может привести к разделению, а возможно, и к распаду ЕС", - заявил Моравецкий.

Он пояснил, что речь идет о принуждении к исполнению распоряжения, которое "касается так называемого верховенства права".

"Это очень опасно для единства всей Европы. Это - плохое решение, которое грозит распадом Европы", - добавил Моравецкий.

По его словам, Польша и Венгрия согласились с условиями европейского бюджета, но исполнение оказалось другим.

"На самом деле Немецкое председательство (в ЕС, - ред.) не выполнило июльских договоренностей", - заявил глава польского правительства.

По его убеждению, привязка верховенства права к выделению бюджета ЕС "сбивает с пути".

Он подчеркнул, что страны будут ветировать бюджет.

По мнению Орбана, попытки стран и европейских институтов совместить вопросы верховенства права и бюджета ЕС являются делом "идеологическим".

Главы правительств Венгрии и Польши приняли совместное заявление, в котором отмечается, что их страны не соглашаются на нынешние договоренности относительно привязки распределения бюджета Евросоюза к верховенству права.