"Милан" без Ибрагимовича сыграл вничью с "Лиллем" в Лиге Европы

26 ноября, 2020, 22:22

В 4-м туре группового этапа Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью с французским "Лиллем"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч завершился со счетом 1:1. "Милан" сумел выйти вперед на 46-й минуте. Сандро Тонали отдал роскошную разрезную передачу на Анте Ребича, которая вывела хорвата лицом к лицу с голкипером. Однако хорватский форвард решил не бить по воротам, а дал пас на Саму Кастильехо, которому осталось только попасть в пустые ворота.

Футболисты "Лилля" решили недолго отставать от "Милана" и уже на 65-й сравняли. Джонатан Бамба получил мяч после неудачного приема Джонатана Дэвида и пробил по воротам с расстояния 20 метров - голкипер "россонери" Джанлуиджи Доннарума был бессилен.

После 4-го тура "Лилль" с 8 очками лидирует в турнирной таблице группы H. У "Милана" 7 зачетных баллов и вторая ступень. Пражская "Спарта" имеет в своем активе 6 пунктов и третью позицию. Шотландский "Селтик" расположился на последней строчке.

Лига Европы

4-й тур

26 ноября

Группа H

"Лилль" (Франция) - "Милан" (Италия) 1:1

Голы: Кастильехо, 46 - Бамба, 65