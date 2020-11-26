"Милан" без Ибрагимовича сыграл вничью с "Лиллем" в Лиге Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч завершился со счетом 1:1. "Милан" сумел выйти вперед на 46-й минуте. Сандро Тонали отдал роскошную разрезную передачу на Анте Ребича, которая вывела хорвата лицом к лицу с голкипером. Однако хорватский форвард решил не бить по воротам, а дал пас на Саму Кастильехо, которому осталось только попасть в пустые ворота.
Футболисты "Лилля" решили недолго отставать от "Милана" и уже на 65-й сравняли. Джонатан Бамба получил мяч после неудачного приема Джонатана Дэвида и пробил по воротам с расстояния 20 метров - голкипер "россонери" Джанлуиджи Доннарума был бессилен.
После 4-го тура "Лилль" с 8 очками лидирует в турнирной таблице группы H. У "Милана" 7 зачетных баллов и вторая ступень. Пражская "Спарта" имеет в своем активе 6 пунктов и третью позицию. Шотландский "Селтик" расположился на последней строчке.
Лига Европы
4-й тур
26 ноября
Группа H
"Лилль" (Франция) - "Милан" (Италия) 1:1
Голы: Кастильехо, 46 - Бамба, 65
- 23 ноября стало известно, что форвард "Милана" Златан Ибрагимович пропустит месяц из-за травмы бедра.
- 26 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги Европы луганская "Заря" разгромила афинский АЕК со счетом 0:3 .
- В другом матче английский "Лестер" сыграл вничью с португальской "Брагой".
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