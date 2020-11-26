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Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" предложила шести партиям создать большинство в ЛОР

"Европейская Солидарность" предложила шести партиям создать большинство в ЛОР

"Европейская Солидарность" призвала проукраинские политические партии подписать соглашение о сотрудничестве для обеспечения эффективной работы в течение следующих пяти лет

Об этом сообщил народный депутат Олег Синютка на своей странице в Facebook.

"Европейская Солидарность" предложила "Самопомощи", "Свободе", "Голосу", "Батькивщине", "Народному Руху Украины", "Украинской Галицкой Партии" создать большинство в Львовском областном совете.

"Убежден, что это конкретный пример реализации плана объединения украинских сил, как на местном, так и на общегосударственном уровне", - отметил Олег Синютка.

  • Напомним, первая сессия новоизбранного Львовского областного совета может произойти 1 декабря. Председатель Львовского областного совета предыдущего созыва Александр Ганущин отметил, что по его мнению, депутатское большинство должны сформировать пять депутатских фракций: "Европейская Солидарность" (28 депутатов), "Батькивщина" (7 депутатов), "Голос" (7 депутатов), "Народный Рух Украины" (6 депутатов) и "Украинская Галицкая Партия" (6 депутатов) ".

 

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