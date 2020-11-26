"Европейская Солидарность" предложила шести партиям создать большинство в ЛОР

26 ноября, 2020, 12:30

"Европейская Солидарность" призвала проукраинские политические партии подписать соглашение о сотрудничестве для обеспечения эффективной работы в течение следующих пяти лет

Об этом сообщил народный депутат Олег Синютка на своей странице в Facebook.

"Европейская Солидарность" предложила "Самопомощи", "Свободе", "Голосу", "Батькивщине", "Народному Руху Украины", "Украинской Галицкой Партии" создать большинство в Львовском областном совете.

"Убежден, что это конкретный пример реализации плана объединения украинских сил, как на местном, так и на общегосударственном уровне", - отметил Олег Синютка.