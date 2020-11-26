"Если бы хотели, уже б уволили»: в ОПУ отрицают планы относительно отставки Степанова
Об этом Тимошенко заявил в интервью изданию "Гордон".
"Я тоже слышал эти слухи. Мы даже с Максимом об этом говорили", - сказал заместитель главы ОП.
Журналистка уточнила: спрашивал ли Степанов Тимошенко о том, хотят ли его уволить.
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"Нет, не точно так было, но похожая была история. Мы сняли все вопросы между нами. А во-вторых, если бы это был вопрос решенный и Максима хотели бы уволить, его бы уволили на прошлой сессии Верховной Рады, на позапрошлой. Потому что этот вопрос ходит уже в информационном пространстве не первую и не вторую неделю. Поэтому с учетом того, что этого не происходит, Максим - министр здравоохранения", - отметил Тимошенко.
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