Просто хотим уважения: ассистент Шевченко о техническом поражении Украины от Швейцарии
26 ноября, 2020, 09:43
Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко итальянец Андреа Малдера заявил, что наша команда не заслуживала техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций
Об этом Малдера написал в Instagram.
По его словам, вины сборной Украины, которой запретили играть в Люцерне против Швейцарии из-за случаев коронавируса в команде, в событиях, которые привели к техническому поражению, нет.
"Мы сражались, выиграли два матча на поле, были готовы играть. Мы не заслуживаем этого наказания, нашей вины нет. Мы просто хотим уважения. Будем двигаться, вернемся сильнее", - написал Малдера.
- Напомним, 25 ноября УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины по футболу в матче 6-го тура Лиги наций против Швейцарии.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что команда не несет ответственность за техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций.
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