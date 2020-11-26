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Espreso.tvСпортПросто хотим уважения: ассистент Шевченко о техническом поражении Украины от Швейцарии

Просто хотим уважения: ассистент Шевченко о техническом поражении Украины от Швейцарии


фото: Getty Images
Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко итальянец Андреа Малдера заявил, что наша команда не заслуживала техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций

Об этом Малдера написал в Instagram.

По его словам, вины сборной Украины, которой запретили играть в Люцерне против Швейцарии из-за случаев коронавируса в команде, в событиях, которые привели к техническому поражению, нет.

"Мы сражались, выиграли два матча на поле, были готовы играть. Мы не заслуживаем этого наказания, нашей вины нет. Мы просто хотим уважения. Будем двигаться, вернемся сильнее", - написал Малдера.

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