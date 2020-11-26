Промоутер назвал дату боя Усика за чемпионский титул в супертяжелом весе

26 ноября, 2020, 11:17

Украинский боксер Александр Усик рассчитывает провести следующий поединок в апреле 2021 года и драться за титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе

Об этом заявил промоутер тяжеловеса Александр Красюк, сообщает Sky Sports .

По его словам, Усик рассчитывает вернуться на ринг в апреле 2021 и поспорить за титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации), на который он является обязательным претендентом.

"Усик упорно работал восемь месяцев, когда готовился к бою с Дереком Чисорой. Теперь ему нужно немного отдохнуть, позаботиться о своем теле и расслабить голову. Надеемся, что Александр будет готов вернуться в апреле 2021 года. Мы также рассчитываем, что Джошуа будет рядом , чтобы выполнить правила WBO по обязательной защиты. Если нет, мы подеремся за вакантный титул с претендентом, предназначенным WBO ", - сказал Красюк.

Он отметил, что ситуация с соперником станет более понятной после поединка обладателя титула WBO британца Энтони Джошуа против Пулев из Болгарии.

"Хочется, чтобы мы могли сами выбрать оппонента на бой за вакантный титул. Перед тем как думать о возможном поединке против Даниэля Дюбуа или кого-то другого, нам нужно узнать победителя боя Джошуа - Пулев и понять его стратегию на будущее. Но я могу четко сказать, что мы постараемся воспользоваться статусом обязательного претендента ", - пообещал Красюк.

25 ноября стало известно, что соперником Александра Усика в поединке за титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе может стать победитель боя между британцами Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом.

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