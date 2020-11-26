Повышение минимальной заработной платы следует перенести на декабрь 2021 года - Гетманцев

26 ноября, 2020, 19:52

Повышение минимальной заработной платы в Украине нужно отложить на год - перенести на 1 декабря 2021 года

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на телеканале "Еспресо".

"Не сейчас, а еще 2 месяца назад я говорил и подавал соответствующую поправку к проекту закона о государственном бюджете о том, что повышение минимальной заработной платы с 6000 до 6500 гривен следует перенести на 1 декабря следующего (2021-го) года", - отметил Гетманцев.

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики добавил: "В чем вообще проблема с минимальной заработной платой? Минимальную заработную плата бесспорно надо повышать, потому что, давайте вспомним последние 5 лет. Когда объем или размер минимальной заработной платы был меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособных. То есть мы сознательно декларировали, что мы платим людям деньги, на которые они физически не могут прожить. Это абсолютный нонсенс для нормального цивилизованного государства".

Даниил Гетманцев также отметил, что действующая власть уже немало сделала в вопросе повышения уровня жизни украинцев, но привел также негативные последствия, которые повлечет за собой повышение минимальной зарплаты: "Зарплату минимальную надо повышать. Мы ее повысили до 5000 гривен в этом году - дважды повышали. И в следующем году повышаем до 6000 гривен - до размера, который более или менее является приемлемым. Но повышение до 6500 грн влечет за собой влияние негативное на бизнес, потому что это увеличение налогов, которое начисляется на Фонд оплаты труда. И второе - это влияние на инфляционные процессы. Это разгоняет инфляцию, поскольку стимулирует потребление".

Напомним