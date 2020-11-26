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Espreso.tvОбществоПограничники не пропустили оператора Russia today в Украину, вдобавок он получил запрет въезда на три года

Пограничники не пропустили оператора Russia today в Украину, вдобавок он получил запрет въезда на три года


фото: ДПСУ
Оператор пропагандистского российского телеканала Russia today не смог попасть в Украину и в придачу получил запрет въезда на 3 года

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Нарушителем оказался оператор телеканала Russia today, гражданин Российской Федерации. Иностранец 1971 года следовал в Украину на автомобиле. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска" Кучурган ", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию", - говорится в сообщении.

Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. У пограничников к нему уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыму.

В ходе дополнительной проверки установили, что в период оккупации полуострова человек попадал туда с территории РФ авиационным сообщением. В Крыму мужчина проводил видеосъемки для телеканала Russia today.

Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину.

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