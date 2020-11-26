Печерский суд арестовал Октябрьский дворец и еще 25 зданий, принадлежащих Федерации профсоюзов
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на постановления суда.
"Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с Законом Украины "О предприятиях, учреждениях и организациях союзного подчинения, расположенных на территории Украины" должностными лицами Федерации профсоюзов и других субъектов хозяйственной деятельности присвоен ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах", - говорится в постановлениях суда.
Среди арестованных объектов - Дом профсоюзов, Октябрьский дворец, учебно-спортивная база "Святошин", ряд санаториев и часть помещений гостиницы "Турист" в Киеве.
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