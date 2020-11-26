 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПечерский суд арестовал Октябрьский дворец и еще 25 зданий, принадлежащих Федерации профсоюзов

Печерский суд арестовал Октябрьский дворец и еще 25 зданий, принадлежащих Федерации профсоюзов


фото: topclub
Печерский районный суд Киева наложил арест на 26 объектов недвижимости, принадлежащих Федерации профсоюзов

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на постановления суда.

"Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с Законом Украины "О предприятиях, учреждениях и организациях союзного подчинения, расположенных на территории Украины" должностными лицами Федерации профсоюзов и других субъектов хозяйственной деятельности присвоен ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах", - говорится в постановлениях суда.

Среди арестованных объектов - Дом профсоюзов, Октябрьский дворец, учебно-спортивная база "Святошин", ряд санаториев и часть помещений гостиницы "Турист" в Киеве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать