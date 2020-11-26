Печерский суд арестовал Октябрьский дворец и еще 25 зданий, принадлежащих Федерации профсоюзов

26 ноября, 2020, 17:00

Печерский районный суд Киева наложил арест на 26 объектов недвижимости, принадлежащих Федерации профсоюзов

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на постановления суда.

"Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с Законом Украины "О предприятиях, учреждениях и организациях союзного подчинения, расположенных на территории Украины" должностными лицами Федерации профсоюзов и других субъектов хозяйственной деятельности присвоен ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах", - говорится в постановлениях суда.

Среди арестованных объектов - Дом профсоюзов, Октябрьский дворец, учебно-спортивная база "Святошин", ряд санаториев и часть помещений гостиницы "Турист" в Киеве.