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Espreso.tvОбществоОставить Сытника до назначения преемника, уполномочить Раду увольнять директора: правительство приняло предложения по НАБУ

Оставить Сытника до назначения преемника, уполномочить Раду увольнять директора: правительство приняло предложения по НАБУ

Кабинет министров внесет в Верховную Раду предложения по Национальному антикоррупционному бюро, закон о котором был признан антиконституционным КСУ

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Правительство подаст в Верховную Раду изменения в закон о НАБУ.

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"Предлагаем установить полномочия парламента принимать решения об освобождении директора от должности при наличии оснований, четко прописанных в законе. При этом важным положением предложенного законопроекта является позиция, что нынешний руководитель НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя", - сообщил Шмыгаль.

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