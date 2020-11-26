 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаОстаточные средства образовательной субвенции перечислены общинам пропорционально количеству учеников, - Безгин

Остаточные средства образовательной субвенции перечислены общинам пропорционально количеству учеников, - Безгин


фото: glavred
Остаточные средства образовательной субвенции будут перечислены на счета общин пропорционально количеству учеников

Об этом в Facebook написал народный депутат партии "Слуга народа" Виталий Безгин.

"Остаточные средства образовательной субвенции, останутся на счетах районных бюджетов по состоянию на 01.01.2021, будут перечислены на счета общин, пропорционально количеству учеников", - написал он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать