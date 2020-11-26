Остаточные средства образовательной субвенции перечислены общинам пропорционально количеству учеников, - Безгин
26 ноября, 2020, 10:10
Остаточные средства образовательной субвенции будут перечислены на счета общин пропорционально количеству учеников
Об этом в Facebook написал народный депутат партии "Слуга народа" Виталий Безгин.
"Остаточные средства образовательной субвенции, останутся на счетах районных бюджетов по состоянию на 01.01.2021, будут перечислены на счета общин, пропорционально количеству учеников", - написал он.
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