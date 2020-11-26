ООН призвала остановить незконную вырубку лесов в Карпатах из-за разрушения экосистемы
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Директор по вопросам окружающей среды обратилась с проблемой к представителям Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины.
"За последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии более чем в € 5 млрд. Только в 2016 году в Румынии незаконно вырубили около 187 тыс. куб. м древесины", - заявили Андерсен.
Она также отметила, что Украина серьезно ощущает проблемы с паводками, но негативное влияние будет усиливаться и наносить ущерб экономике.
"За последние годы Украина пережила несколько разрушительных паводков. Села и дороги затоплены. Снесены мосты. Люди убиты. Отчасти это связано с изменением климата. Но незаконные вырубки, происходящие под прикрытием трудностей, с которыми столкнулась Украина, привели к уничтожению крупных участков леса, которые впитывают излишки воды и служат защитой от наводнений", - сказала Андерсен.
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