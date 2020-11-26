ООН призвала остановить незконную вырубку лесов в Карпатах из-за разрушения экосистемы

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Леса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий", - заявила исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

Директор по вопросам окружающей среды обратилась с проблемой к представителям Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины.

"За последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии более чем в € 5 млрд. Только в 2016 году в Румынии незаконно вырубили около 187 тыс. куб. м древесины", - заявили Андерсен.

Она также отметила, что Украина серьезно ощущает проблемы с паводками, но негативное влияние будет усиливаться и наносить ущерб экономике.

"За последние годы Украина пережила несколько разрушительных паводков. Села и дороги затоплены. Снесены мосты. Люди убиты. Отчасти это связано с изменением климата. Но незаконные вырубки, происходящие под прикрытием трудностей, с которыми столкнулась Украина, привели к уничтожению крупных участков леса, которые впитывают излишки воды и служат защитой от наводнений", - сказала Андерсен.