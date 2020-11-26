 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоООН призвала остановить незконную вырубку лесов в Карпатах из-за разрушения экосистемы

ООН призвала остановить незконную вырубку лесов в Карпатах из-за разрушения экосистемы

Карпатский регион в опасности из-за вырубки лесов и изменения климата

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"Леса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий", - заявила исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

Директор по вопросам окружающей среды обратилась с проблемой к представителям Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины.

"За последние 20 лет незаконные рубки обошлись Румынии более чем в € 5 млрд. Только в 2016 году в Румынии незаконно вырубили около 187 тыс. куб. м древесины", - заявили Андерсен.

Она также отметила, что Украина серьезно ощущает проблемы с паводками, но негативное влияние будет усиливаться и наносить ущерб экономике.

"За последние годы Украина пережила несколько разрушительных паводков. Села и дороги затоплены. Снесены мосты. Люди убиты. Отчасти это связано с изменением климата. Но незаконные вырубки, происходящие под прикрытием трудностей, с которыми столкнулась Украина, привели к уничтожению крупных участков леса, которые впитывают излишки воды и служат защитой от наводнений", - сказала Андерсен.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 ноября, 2020 четверг

больше новостей

26 ноября, 2020 четверг

25 ноября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать