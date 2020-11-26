Оккупанты РФ трижды нарушили "перемирие" на Донбассе из гранатометов и стрелкового оружия
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
"Выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного", - говорится в сообщении.
Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.
О соответствующие нарушения украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.
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