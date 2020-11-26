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Espreso.tvОбществоОккупанты РФ трижды нарушили "перемирие" на Донбассе из гранатометов и стрелкового оружия

Оккупанты РФ трижды нарушили "перемирие" на Донбассе из гранатометов и стрелкового оружия


фото: reuters
За прошедшие сутки, 25 ноября, оккупанты в Донбассе трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"Выстрелами из гранатометов различных систем противник пытался спровоцировать наших воинов на участке в пригороде Авдеевки. Стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет российско-оккупационные войска применили неподалеку Водяного", - говорится в сообщении.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

О соответствующие нарушения украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 26 ноября, нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

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